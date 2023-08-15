Почему рост курса доллара в России выше 100 рублей — большая проблема для Путина. Интервью NV 15 августа, 22:55 NV Премиум Юлия Павицкая (Фото:KSE)

Аналитик Киевской школы экономики Юлия Павицкая подробно рассказывает, как российский рубль оказался в топе самых обесцененных валют в мире и что это означает для местной экономики и покупательной способности россиян. Спойлер — плохого больше.



С чем связано резкое падение рубля?

Сложно назвать это падение резким, это уже устойчивый тренд, который продолжается с прошлого октября. С начала этого года рубль потерял где-то 30% своей стоимости. Это много и уже несет структурный характер — рубль вернулся в компанию самых слабых валют. Сейчас падение стало очень наглядным из-за пересечения психологической отметки в 100 рублей за доллар. Это вызывает недовольство населения и, соответственно, требует решений от путинских приспешников.

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Ключевой причиной падения являются накопившиеся проблемы с платежным балансом, а именно провал экспортных поступлений. За семь месяцев нефтегазовые доходы упали на 41% в годовом измерении. Профицит текущего счета за этот период сократился на 85% по сравнению с прошлым годом, профицит торгового — на 68%. По итогам года российский центробанк ожидает падения экспортных поступлений на 30% по сравнению с прошлогодним рекордом в $591 млрд и постоянно ухудшает свой прогноз.