Падение может продолжиться. Курс рубля обновил минимум почти за восемь месяцев

22 декабря, 13:01
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Доллар, пробив отметку 72 рубля, открывает себе горизонт выхода в диапазон 73−75 рублей за $1. (Фото:Vardan Papikyan\Unsplash)

Доллар, пробив отметку 72 рубля, открывает себе горизонт выхода в диапазон 73−75 рублей за $1. (Фото:Vardan Papikyan\Unsplash)

Курс рубля на московской бирже обновил минимум почти за восемь месяцев. Евро превысил 77 рублей, доллар — выше 72 рублей.

Об этом сообщает российский Forbes.

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Издание сообщает, что «экономическими причинами объяснить такое ослабление рубля сложно — на рынке ходят неподтвержденные слухи о крупном покупателе».

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По словам аналитика Открытие Research Андрея Кочеткова, «снижение экспорта в связи с европейским нефтяным эмбарго и усиление импорта на фоне открытия Китая могут оказывать лишь небольшое влияние». Он отметил, что «в техническом плане рубль жестко перепродан» и может отыграть часть потерь, если давление ослабнет. Таким фактором может стать налоговый период, когда экспортеры будут продавать валютную выручку и покупать рубли.

Аналитики ПСБ указывают, что доллар, пробив отметку 72 рубля, открывает себе горизонт выхода в диапазон 73−75 рублей за $1.

Редактор: Мария Ивженко

Теги:   Рубли Курс рубля Рубль Падение рубля Война России против Украины

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