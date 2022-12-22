Падение может продолжиться. Курс рубля обновил минимум почти за восемь месяцев 22 декабря, 13:01 Доллар, пробив отметку 72 рубля, открывает себе горизонт выхода в диапазон 73−75 рублей за $1. (Фото:Vardan Papikyan\Unsplash)

Курс рубля на московской бирже обновил минимум почти за восемь месяцев. Евро превысил 77 рублей, доллар — выше 72 рублей.

Об этом сообщает российский Forbes.



Издание сообщает, что «экономическими причинами объяснить такое ослабление рубля сложно — на рынке ходят неподтвержденные слухи о крупном покупателе».

Видео дня

По словам аналитика Открытие Research Андрея Кочеткова, «снижение экспорта в связи с европейским нефтяным эмбарго и усиление импорта на фоне открытия Китая могут оказывать лишь небольшое влияние». Он отметил, что «в техническом плане рубль жестко перепродан» и может отыграть часть потерь, если давление ослабнет. Таким фактором может стать налоговый период, когда экспортеры будут продавать валютную выручку и покупать рубли.

Аналитики ПСБ указывают, что доллар, пробив отметку 72 рубля, открывает себе горизонт выхода в диапазон 73−75 рублей за $1.