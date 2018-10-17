Курс падает. НБУ увеличил скупку валюты

Национальный банк Украины (НБУ) с 8 по 12 октября купил на межбанке почти $65,5 млн. Неделей ранее регулятор купил $64,5 млн.
Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, передает отраслевой портал finclub.
С помощью механизма Mathing Нацбанк купил $42 млн, еще почти $23,5 млн – по единому курсу.
В целом, с начала года НБУ купил чуть менее $2,2 млрд, а продал $1,4 млрд млн. С использованием Matching с начала 2018-го регулятор купил $678,3 млн, а продал – $460,8 млн.
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