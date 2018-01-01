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Курс криптовалют: рынок начал неделю с падения

Сегодня, 10:29
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Основные криптовалюты существенно подешевели

Фото: coin360

В понедельник, 3 декабря, все наиболее ликвидные криптовалюты резко подешевели. При этом доля биткоина в сутки в общем объеме криптовалют осталась на уровне 53,6%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap состоянию на 10:00 по Киеву.

За последние 24 часа Bitcoin подешевел на 3,76% - до $4020, Ripple - на 2,30%, до $0,361, Ethereum - на 3,57%, до $113,3, Stellar - на 5,58%, до $0,155, Bitcoin Саsh - на 6,24%, до $165,9.

Торговые объемы за минувшие сутки составляют: Bitcoin - $5,2 млрд, Ripple - $329 млн, Ethereum - $1,8 млрд, Bitcoin Cash - $67 млн, Stellar - $74 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $69,9 млрд, Ripple - $14,5 млрд, Ethereum - $11,7 млрд, Bitcoin Саsh - $2,9 млрд, Stellar - $2,9 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют упала до $130,6 млрд.

НВ Бизнес

Теги:   Bitcoin Cash Криптовалюта Bitcoin

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