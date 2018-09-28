Курс криптовалют: валюты подорожали

В пятницу, 28 сентября, наиболее ликвидные криптовалюты подорожали. При этом доля биткоина в общем объеме криптовалют за сутки сократилась (-0,4%) – до 51,8%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подорожал на 4,08% – до $6 751, Ethereum – на 7,03%, до $230,6, Ripple - на 4,09%, до $0,541, Bitcoin Саsh – на 6,86%, до $560, EOS – на 5,97%, до $5,88.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,8 млрд, Ethereum – $2,1 млрд, Ripple – $786 млн, Bitcoin Cash – $1 млрд, EOS – $796 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $116,7 млрд, Ethereum – $23,5 млрд, Ripple – $21,6 млрд, Bitcoin Саsh – $9,7 млрд, EOS – $5,3 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют выросла до $225,2 млрд.

НВ Бизнес