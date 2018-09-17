Курс криптовалют: рынок вырос после падения на выходных

В понедельник, 17 сентября, наиболее ликвидные криптовалюты выросли в цене после падения в выходные. При этом доля биткоина в общем объеме криптовалют за это время практически не изменилась – 55,3% (-0,3%).

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подорожал на 0,21% до $6 494, Ethereum – на 2,34%, до $220, Ripple – на 1,34%, до $0,281, Bitcoin Саsh – на 3,87%, до $452, EOS – на 1,72% – до $5,39.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $3,3 млрд, Ethereum – $1,4 млрд, Ripple – $200 млн, Bitcoin Саsh – $290 млн, EOS – $474 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $112,2 млрд, Ethereum – $22,5 млрд, Ripple – $11,2 млрд, Bitcoin Саsh – $7,9 млрд, EOS – $4,9 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют выросла до $202,8 млрд.

НВ Бизнес