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Курс криптовалют: рынок в "красной" зоне

Сегодня, 10:28
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Капитализация всех криптовалют упала

Фото: coin360.io

Во вторник, 4 декабря, все наиболее ликвидные криптовалюты резко подешевели. При этом доля биткоина в сутки в общем объеме криптовалют выросла (+0,6) и составляет 53,8%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap состоянию на 10:00 по Киеву.

За последние 24 часа Bitcoin подешевел на 0,12% - до $4010, Ripple - на 0,92%, до $0,357, Ethereum - на 0,95%, до $112,1, Stellar - на 1,81%, до $0,152, Bitcoin Саsh - на 4,95%, до $157,5.

Торговые объемы за минувшие сутки составляют: Bitcoin - $5,4 млрд, Ripple - $475 млн, Ethereum - $1,9 млрд, Bitcoin Cash - $81 млн, Stellar - $76 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $69,8 млрд, Ripple - $14,4 млрд, Ethereum - $11,6 млрд, Bitcoin Саsh - $2,9 млрд, Stellar - $2,7 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют упала до $129,6 млрд.

НВ Бизнес

Теги:   Курс криптовалют Криптовалюта Рынок

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