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Курс криптовалют: рынок усилил падение

Сегодня, 10:47
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Криптовалюты падают в цене

Фото: coin360

В среду, 5 декабря, все наиболее ликвидные криптовалюты продолжили дешеветь. При этом доля биткоина за сутки в общем объеме криптовалют выросла (+0,2) и составляет 54,0%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap состоянию на 10:00 по Киеву.

За последние 24 часа Bitcoin подешевел на 3,13% - до $3878, Ripple - на 3,10%, до $0,346, Ethereum - на 3,63%, до $107,7, Stellar - на 4,09%, до $0,146, Bitcoin Саsh - на 10,8%, до $140.

Торговые объемы за минувшие сутки составляют: Bitcoin - $4,9 млрд, Ripple - $392 млн, Ethereum - $1,9 млрд, Bitcoin Cash - $62 млн, Stellar - $72 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $67,5 млрд, Ripple - $13,9 млрд, Ethereum - $11,1 млрд, Bitcoin Саsh - $2,8 млрд, Stellar - $2,4 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют упала до $125 млрд.

НВ Бизнес

Теги:   Курс криптовалют

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