Курс криптовалют: рынок стремительно падает Сегодня, 10:36 89 Цей матеріал також доступний українською Криптовалюты усилили падение Фото: coin360

В пятницу, 7 декабря, все наиболее ликвидные криптовалюты продолжили дешеветь. При этом доля биткоина за сутки в общем объеме криптовалют выросла (+0,4) и составляет 55,1%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap состоянию на 10:00 по Киеву.

За последние 24 часа Bitcoin подешевел на 11% - до $3 435, Ripple - на 10,7%, до $0,304, Ethereum - на 15,4%, до $87,3, Stellar - на 16,5%, до $0,115. При этом Bitcoin Саsh подешевел на 15,6%, до $105,2 и выбыл из Топ-5 наиболее ликвидных криптовалют. Его место занял Bitcoin SV, который вопреки общему тренду рынка вырос на 19,2% до – $108,4.

Торговые объемы за минувшие сутки составляют: Bitcoin - $6,4 млрд, Ripple - $630 млн, Ethereum - $2,4 млрд, Stellar - $160 млн, Bitcoin Cash - $192,8 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $59,8 млрд, Ripple - $12,3 млрд, Ethereum - $9,1 млрд, Stellar - $2,2 млрд, Bitcoin Саsh - $1,8 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют упала до $108,6 млрд.

НВ Бизнес