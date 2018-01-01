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Курс криптовалют: рынок продолжил падение

Сегодня, 10:27
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Рынок находится в "красной" зоне

Фото: coin360.io

В четверг, 6 декабря, все наиболее ликвидные криптовалюты продолжили дешеветь. При этом доля биткоина за сутки в общем объеме криптовалют выросла (+0,7) и составляет 54,7%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap состоянию на 10:00 по Киеву.

За последние 24 часа Bitcoin подешевел на 0,50% - до $3863, Ripple - на 1,91%, до $0,340, Ethereum - на 4,07%, до $103,4, Stellar - на 6,06%, до $0,137, Bitcoin Саsh - на 11,10%, до $125,3.

Торговые объемы за минувшие сутки составляют: Bitcoin - $5,4 млрд, Ripple - $428 млн, Ethereum - $2,1 млрд, Bitcoin Cash - $109,3 млн, Stellar - $75,7 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $67,2 млрд, Ripple - $13,7 млрд, Ethereum - $10,7 млрд, Bitcoin Саsh - $2,1 млрд, Stellar - $2,6 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют упала до $123 млрд.

НВ Бизнес

Теги:   Bitcoin Саsh Ripple Курс криптовалют Bitcoin Cash Ethereum Криптовалюта Bitcoin

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