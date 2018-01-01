Курс криптовалют: рынок продолжает падение Сегодня, 10:35 33 Цей матеріал також доступний українською Курсы криптовалют на утро 12 декабря Фото coin360.com

В среду, 12 декабря, четыре из пяти наиболее ликвидных криптовалют потеряли в стоимости по итогам суток – незначительный рост продемонстрировал только Ripple. При этом пятерка самых популярных криптовалют за последние 24 часа не изменилась.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap состоянию на 10:00 по Киеву.

За последние сутки Bitcoin подешевел на 0,94% до $3454, Ethereum – на 1,5% до $90,25, Stellar – на 3,02% до $0,114. Tether, вытеснивший 10 декабря Bitcoin Cash в пятерке криптовалют-лидеров, удерживает пятое место, упав в цене на 0,2% до $1,1.

Лишь Ripple, обосновавшийся на втором месте в пятерке самых ликвидных криптовалют, за минувшие 24 часа вырос в стоимости на незначительные 0,23% до $0,3.

Торговые объемы трех из пяти валют за прошедшие сутки также незначительно упали и составляют: Bitcoin - $4,7 млрд, Ripple - $359 млн, Tether - $2,94 млрд. В то же время рост объемов торговли по сравнению с 11 декабря продемонстрировали Ethereum - $1,73 млрд и Stellar -$173 млн.

Текущая капитализация первой пятерки криптовалют:

Bitcoin - $60,2 млрд

Ripple - $12,5 млрд

Ethereum - $9,36 млрд

Stellar - $2,2 млрд

Tether - $1,88 млрд

Общая капитализация всех криптовалют за 24 часа упала со $110,4 млрд до $109,57 млрд.

НВ Бизнес