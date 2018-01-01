Курс криптовалют: рынок продолжает падать
В четверг, 13 декабря, все пять наиболее ликвидных криптовалют потеряли в стоимости по итогам суток. При этом пятерка самых популярных криптовалют за последние 24 часа не изменилась.
Об этом свидетельствуют данные площадки Сoinmarketcap состоянию на 10:00 по Киеву.
За последние сутки Bitcoin подешевел на 0,89% до $3415, Ripple - на 0,43% до $0,303, Ethereum - на 0,57% до $89,26, Stellar - на 2,27%% до $0,11, а Tether упал в цене на 0,2% до $1,01.
Также за прошедшие сутки упали торговые объемы всех пяти валют: Bitcoin - до $3,9 млрд, Ripple - $348 млн, Ethereum - $1,49 млрд, Stellar - $73,7 млн, Tether - $2,45.
Текущая капитализация первой пятерки криптовалют:
Bitcoin - $59,49 млрд
Ripple - $12,42 млрд
Ethereum - $9,26 млрд
Stellar - $2,12 млрд
Tether - $1,86 млрд
Общая капитализация всех криптовалют за 24 часа упала с $ 109,57 млрд до $108,29 млрд.