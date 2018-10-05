Курс криптовалют: рынок оказался в ”красной зоне”

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Криптовалюты немного подешевели
Фото: coin360

Криптовалюты немного подешевели

В пятницу, 5 октября, наиболее ликвидные криптовалюты опустились в цене после подъема днем ранее. При этом доля биткоина в общем объеме криптовалют за сутки выросла (+0,2%) и составила 52,1%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:10 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 0,01% – до $6 583, Ethereum – на 1,1%, до $222, Ripple – на 3,09%, до $0,523, Bitcoin Саsh – на 2,02%, до $514. При этом EOS подорожал на 1,32%, до $5,74.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $3,7 млрд, Ethereum – $1,5 млрд, Ripple – $557 млн, Bitcoin Cash – $405 млн, EOS – $620 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $113,9 млрд, Ethereum – $22,7 млрд, Ripple – $20,7 млрд, Bitcoin Саsh – $8,9 млрд, EOS – $5,2 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют опустилась до $218,6 млрд.

НВ Бизнес

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