Курс криптовалют: рынок начал неделю с роста Сегодня, 10:20 28 Цей матеріал також доступний українською Tether потеснил Bitcoin Cash в пятерке Фото: coin360

В понедельник, 10 декабря, все наиболее ликвидные криптовалюты подорожали. При этом доля биткоина за сутки в общем объеме криптовалют выросла (+0,3) и составляет 55%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap состоянию на 10:00 по Киеву.

За последние 24 часа Bitcoin подорожал на 1,89% – до $3 567, Ripple – на 0,78%, до $0,309, Ethereum – на 0,78%, до $93,2, Stellar – на 0,16%, до $0,119. Tether потеснил Bitcoin Cash в пятерке. Он подешевел на 0,10% – до $1,02.

Торговые объемы за минувшие сутки составляют: Bitcoin - $4,9 млрд, Ripple - $437 млн, Ethereum - $1,8 млрд, Stellar - $159 млн, Tether - $3,3 млрд.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $62,1 млрд, Ripple - $12,6 млрд, Ethereum - $9,6 млрд, Stellar - $2,3 млрд, Tether - $1,9 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют выросла до $112,9 млрд.

НВ Бизнес