Курс криптовалют: основные валюты продолжили падение

В пятницу, 25 мая, основные по объему капитализации криптовалюты немного подросли, а самая популярная из них в мире – биткоин продолжил свое падение.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

В частности, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 1,35% до $7 127. Остальные также снизились: Ethereum – на 2,18% до $523, Ripple – на 4,29% до $0,558, Bitcoin Саsh – на 4,77% до $892,14, EOS – сразу на 8,26% до $11,07.

Объем операций за минувшие сутки составляет: Bitcoin – $4,6 млрд, Ethereum – $2 млрд, Ripple – $315,4 млн, Bitcoin Саsh – $524,8 млн, EOS – $1,4 млрд.

Капитализация Bitcoin на данное время составляет $121,6 млрд, Ethereum – $52 млрд, Ripple – $21,8 млрд, Bitcoin Саsh – $15,3 млрд, EOS – $9,8 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют немного снизилась – до $304,6 млрд.