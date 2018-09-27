Курс криптовалют: основные валюты поднялись в цене

0 комментировать
Bitcoin Саsh подорожал сразу на 18,84%
Фото: coin360

Bitcoin Саsh подорожал сразу на 18,84%

В четверг, 27 сентября, наиболее ликвидные криптовалюты подорожали. При этом доля биткоина в общем объеме криптовалют за сутки сократилась (-0,4%) – до 52,2%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подорожал на 0,33% – до $6 483, Ethereum – на 1,22%, до $216,4, Bitcoin Саsh – на сразу на 18,84%, до $526, EOS – на 4%, до $5,59. В то же время Ripple подешевел на 0,25%, до $0,522.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,3 млрд, Ethereum – $1,6 млрд, Ripple – $1,4 млрд, Bitcoin Cash – $1 млрд, EOS – $685 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $112,1 млрд, Ethereum – $22,1 млрд, Ripple – $20,8 млрд, Bitcoin Саsh – $9,1 млрд, EOS – $5,1 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют выросла до $214,9 млрд.

НВ Бизнес

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

Андрей Леденёв
Андрей Леденёв Что стоит за атакой на Roshen 0

Похоже, что компанию Roshen Петра Порошенко ожидают серьезные испытания в России.

Ксения Прожогина
Ксения Прожогина Где лучше получать аграрное образование 0

В последние годы аграрная отрасль стала движущим локомотивом национальной экономики Украины. Успехи отечественного бизнеса в сельскохозяйственной сфере создают предпосылки для создания новых рабочих мест, а также для внедрения новаций и технологического усовершенствования производственных мощностей агропредприятий и фермерских хозяйств.

Даниил Пасько
Даниил Пасько Страна постоянно растущего инвестиционного потенциала 0

В мире происходит взрыв и революция индустрии инвестиций в еду и агрикультуру (термин "сельское хозяйство" безгранично устарел), а Украина снова оказалась за бортом из-за собственных ошибок, вместо того, чтобы стать глобальным лидером этой трансформации. 

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Финансы ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове