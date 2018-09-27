Курс криптовалют: основные валюты поднялись в цене

В четверг, 27 сентября, наиболее ликвидные криптовалюты подорожали. При этом доля биткоина в общем объеме криптовалют за сутки сократилась (-0,4%) – до 52,2%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подорожал на 0,33% – до $6 483, Ethereum – на 1,22%, до $216,4, Bitcoin Саsh – на сразу на 18,84%, до $526, EOS – на 4%, до $5,59. В то же время Ripple подешевел на 0,25%, до $0,522.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,3 млрд, Ethereum – $1,6 млрд, Ripple – $1,4 млрд, Bitcoin Cash – $1 млрд, EOS – $685 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $112,1 млрд, Ethereum – $22,1 млрд, Ripple – $20,8 млрд, Bitcoin Саsh – $9,1 млрд, EOS – $5,1 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют выросла до $214,9 млрд.

НВ Бизнес