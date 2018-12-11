Курс криптовалют: лидеры дешевеют Сегодня, 12:36 38 Цей матеріал також доступний українською coin360

Во вторник, 11 декабря, все наиболее ликвидные криптовалюты немного потеряли в стоимости. Пятерка самых популярных криптовалют за последние 24 часа не изменилась.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap состоянию на 12:00 по Киеву.

За последние сутки Bitcoin подешевел на 2,16% до $3 482, Ripple - на 1,17% до $0,304, Ethereum - на 1,66% до $91,51, Stellar – на -1,97% до $0,117. Tether, вытеснивший в понедельник Bitcoin Cash в пятерке криптовалют-лидеров, удерживает пятое место, но совсем немного подешевел. Его стоимость упала на незначительные -0,01% и составляет $1,02.

Торговые объемы за прошедшие сутки незначительно упали и составляют: Bitcoin - $4,79 млрд, Ripple - $408 млн, Ethereum - $1,65 млрд, Stellar - $132 млн, Tether - $3,08 млрд.

Текущая капитализация первой пятерки криптовалют:

Bitcoin - $60, 6 млрд

Ripple - $12,4 млрд

Ethereum - $9,5 млрд

Stellar - $2,25 млрд

Tether - $1,88 млрд

Общая капитализация всех криптовалют за 24 часа упала с $112,9 млрд до $110,4 млрд.

НВ Бизнес