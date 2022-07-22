Курс от НБУ 36,6 грн за доллар. Из-за девальвации все снова подорожает — насколько и как быстро?

22 июля, 08:52
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21 июля курс доллара в обменниках поднялся до 40 грн/$, но ненадолго (Фото:Андрей Самофалов / НВ)

21 июля курс доллара в обменниках поднялся до 40 грн/$, но ненадолго (Фото:Андрей Самофалов / НВ)

Автор: Светлана Угнива

НБУ оставил официальный курс доллара фиксированным, но прибег к его повышению — доллар подорожал по отношению к гривне на четверть до 36,57 грн/$. Как это влияет на экономику страны и скажется ли на кошельках потребителей?

С самого начала полномасштабного вторжения России НБУ удерживал официальный курс на уровне 29,25 грн/$. Только спустя почти 150 дней регулятор решился пересмотреть эту планку и подвинуть ее до уровня 36,6 грн/$. Мол, это поможет увеличить конкурентоспособность украинских производителей и поддержать устойчивость экономики в условиях войны, сказал в ходе пресс-брифинга в четверг Кирилл Шевченко, глава НБУ.

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Экономисты преимущественно одобряют такой шаг — резервы для сохранения ситуации ограничены.

«Решение болезненное, и оно ударит по карманам украинцев, но не принимать его было невозможно», — говорит Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии. В то же время, это будет способствовать снижению импорта, или, по крайней мере, он не будет расти такими бешеными темпами, добавляет Репко.

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Теги:   Инфляция НБУ Девальвация Курс доллара к гривне Курс гривны к доллару Цены IT-индустрия

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