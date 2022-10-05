Больше не рекорд. Что происходит с курсом доллара и может ли НБУ снова девальвировать гривню? 5 октября, 10:30 Сюжет Эксклюзив НВ В конце сентября гривня ощутимо ослабела на наличном рынке. (Фото:Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ)

Курс национальной валюты напоминает маятник. После повышения до 43 грн/$ доллар в Украине снова подешевел. Какие факторы повлияют на курс гривни до конца года?



Начало официальной мобилизации на территории страны-агрессора, информация об угрозе ядерных ударов и так называемые референдумы на оккупированных украинских территориях взбудоражили и без того напряженный валютный рынок. На пике, 21 сентября, средний показатель валютного курса на наличном рынке превысил 43 грн/$.



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После хороших новостей с фронта и освобождения нескольких важных населенных пунктов на востоке и юге Украины гривня укрепилась — средний курс продажи доллара в обменных пунктах опустился до 41 грн/$, примерно до показателей начала сентября.

Психологические факторы и в дальнейшем начнут оказывать давление на рынок, поэтому наличный курс будет «штормить» на фоне подобных новостей, предполагает Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU.



Что еще, кроме психологии, влияет на валютный рынок и каким может быть курс гривни до конца года?

Динамика наличного курса доллара в пунктах обмена валют на протяжении последнего месяца / Фото: finance.ua

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