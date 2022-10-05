Больше не рекорд. Что происходит с курсом доллара и может ли НБУ снова девальвировать гривню?
В конце сентября гривня ощутимо ослабела на наличном рынке. (Фото:Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ)
Курс национальной валюты напоминает маятник. После повышения до 43 грн/$ доллар в Украине снова подешевел. Какие факторы повлияют на курс гривни до конца года?
Начало официальной мобилизации на территории страны-агрессора, информация об угрозе ядерных ударов и так называемые референдумы на оккупированных украинских территориях взбудоражили и без того напряженный валютный рынок. На пике, 21 сентября, средний показатель валютного курса на наличном рынке превысил 43 грн/$.
После хороших новостей с фронта и освобождения нескольких важных населенных пунктов на востоке и юге Украины гривня укрепилась — средний курс продажи доллара в обменных пунктах опустился до 41 грн/$, примерно до показателей начала сентября.
Психологические факторы и в дальнейшем начнут оказывать давление на рынок, поэтому наличный курс будет «штормить» на фоне подобных новостей, предполагает Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU.
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