«Рынок растерян». Курс доллара в России превысил отметку в 100 рублей 14 августа, 22:09 Российский рубль снова упал (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko/File Photo)

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 100 рублей впервые с марта прошлого года.

В первый раз с марта 2022 года курс доллара на Московской бирже превысил 100 рублей. Об этом пишет российское издание РБК.

Российская валюта упала на 9% с начала августа и на 40% - с начала года.

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По данным Московской биржи на 09:43 по Киеву, курс доллара вырос на 0,77%, поднявшись до 100,2 руб; курс евро прибавил 0,66%, до 109,5 руб.

Курс рубля ослабевает, потому что на внутренний рынок поступает недостаточно валюты из-за сократившейся экспортной выручки. При этом есть спрос на валюту со стороны импортеров и крупного бизнеса, отмечают эксперты.

В курс апреле российского рубля упал до минимума с апреля 2022 года. В Bloomberg связывают падение российской валюты с проектом выхода Shell из Сахалин-2.

Рынок растерян, сообщил Reuters со ссылкой на дилера крупного российского банка: «Все настроены на приток выручки от дорогой нефти, но она как будто где-то зависла, а наши регуляторы почему-то индифферентны, опереться не на что».