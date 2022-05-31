Теплый месяц. Каким будет курс доллара в июне — прогноз 31 мая, 16:05 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською НБУ делает все для поддержки гривни (Фото:НБУ / Flickr)

Банкиры спрогнозировали ориентировочный курс доллара к гривне для населения и бизнеса в первый месяц лета

Банкиры ожидают, что курс доллара в Украине существенно не изменится в июне. Главная причина — ограничения Нацбанка и относительная стабилизация после всплеска в конце мая.

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«Мы видим, что на июнь все же остается [действующей] политика Нацбанка в отношении фиксации межбанковского курса (29,25 грн/$+1% — НВ Бізнес). Поэтому с большой вероятностью в июне можно спрогнозировать курс для экспортеров и импортеров», — сказал руководитель аналитического отдела Альфа-Банк Украина Алексей Блинов во время круглого стола, организованного изданием Finclub.

Он также не ожидает существенных изменений на наличном рынке.



«Что касается наличного банковского рынка для физических лиц, то он более-менее стабилизировался, и я не думаю, что там будут такие же скачки, которые мы видели этой весной», — сказал Блинов.

«Считаю

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Также не ожидает серьезных изменений председатель правления Альтбанка Надежда Воробьева., что курс будет на том же уровне, что есть сейчас, потому что все ограничения [НБУ] будут действовать в течение июня, по крайней мере, первые две недели, — утверждает Воробьева.

По состоянию на 31 мая, наличные курсы валют в банках регионов Украины колеблются в коридоре 29,26−36,45 грн/$ при покупке и 29,55−36,8грн/$ — при продаже доллара.





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