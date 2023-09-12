Разбор NV. Минфину нужен курс в 2024 году на уровне 41,4 грн/$, у НБУ — свое мнение. Что происходит 12 сентября, 14:22 Сюжет NV Премиум Почему Минфин хочет девальвации гривни (Фото:НБУ)

Для Минфина комфортный курс гривни в 2024 году — 41,4 грн/$. Именно такую цифру прогнозирует правительство. Но следствием может стать инфляция, с которой борется Нацбанк. Почему Минфин заинтересован в девальвации гривни и сможет ли НБУ с этим не согласиться?



Министр финансов Украины Сергей Марченко рассчитывает на ослабление национальной валюты до курса 41,4 грн/$. Такое заявление он сделал в понедельник в ходе встречи с Европейской Бизнес Ассоциацией EBA Global Outlook: Новая экономика Украины.

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«Нас беспокоит укрепление гривни… На следующий год прогнозируем курс 41,4 грн/$», — сказал Марченко. Министр уточнил, что речь идет о прогнозе Минэкономики и других уполномоченных структур, на которые ориентируется Минфин. Причина понятна: Минфин пытается найти дополнительные средства в бюджет следующего года.



NV Бизнес спросил финансовых аналитиков, следует ли ожидать девальвации гривни до желаемого для Минфина уровня. Спойлер: причины для этого есть.



Почему Минфин не устраивает укрепление курса гривни