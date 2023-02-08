Курс валют НБУ. Евро катится вниз
8 февраля, 08:01
Курс валют НБУ (Фото:NBU / Flickr)
На 8 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 36,57 грн/$.
Курс доллара вырос на 0 коп.
Курс евро установлен на уровне 39,15 грн/€. Он снизился на 26 коп.
Курсы валют НБУ на 8 февраля:
- 1 доллар США — 36,57
- 1 евро — 39,15
- 1 польский злотый — 8,23
- 10 российских рублей — 5,14
- 1 швейцарский франк — 39,53
- 1 юань — 5,39
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