Курс валют НБУ. Евро катится вниз 8 февраля, 08:01 Курс валют НБУ (Фото:NBU / Flickr)

На 8 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 36,57 грн/$.

Курс доллара вырос на 0 коп.

Курс евро установлен на уровне 39,15 грн/€. Он снизился на 26 коп.

Курсы валют НБУ на 8 февраля:

1 доллар США — 36,57

1 евро — 39,15

1 польский злотый — 8,23

10 российских рублей — 5,14

1 швейцарский франк — 39,53

1 юань — 5,39

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