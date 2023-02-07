Курс валют НБУ. Евро заметно потерял 7 февраля, 08:01 Курс валют НБУ (Фото:Елизавета Сергиенко / Пресс-центр НБУ)

На 7 февраля Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 36,57 грн/$.

Курс доллара вырос на 0 коп.

Курс евро установлен на уровне 39,40 грн/€. Он снизился на 58 коп.

Курсы валют НБУ на 7 февраля:

1 доллар США — 36,57

1 евро — 39,40

1 польский злотый — 8,35

10 российских рублей — 5,16

1 швейцарский франк — 39,55

1 юань — 5,39

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