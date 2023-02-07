Курс валют НБУ. Евро заметно потерял
7 февраля, 08:01
Курс валют НБУ (Фото:Елизавета Сергиенко / Пресс-центр НБУ)
На 7 февраля Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 36,57 грн/$.
Курс доллара вырос на 0 коп.
Курс евро установлен на уровне 39,40 грн/€. Он снизился на 58 коп.
Курсы валют НБУ на 7 февраля:
- 1 доллар США — 36,57
- 1 евро — 39,40
- 1 польский злотый — 8,35
- 10 российских рублей — 5,16
- 1 швейцарский франк — 39,55
- 1 юань — 5,39
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