Курс валют НБУ. Евро не удержался на рекордной отметке

6 февраля, 08:07
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Курс валют НБУ (Фото:Елизавета Сергиенко / Пресс-центр НБУ)

Курс валют НБУ (Фото:Елизавета Сергиенко / Пресс-центр НБУ)

На 6 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 36,57 грн/$.

Курс доллара вырос на 0 коп.

Курс евро установлен на уровне 39,99 грн/€. Он снизился на 19 коп.

Курсы валют НБУ на 6 февраля:

  • 1 доллар США — 36,57
  • 1 евро — 39,99
  • 1 польский злотый — 8,53
  • 10 российских рублей — 5,18
  • 1 швейцарский франк — 40,05
  • 1 юань — 5,43

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