Курс валют НБУ. Евро не удержался на рекордной отметке
6 февраля, 08:07
Курс валют НБУ (Фото:Елизавета Сергиенко / Пресс-центр НБУ)
На 6 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 36,57 грн/$.
Курс доллара вырос на 0 коп.
Курс евро установлен на уровне 39,99 грн/€. Он снизился на 19 коп.
Курсы валют НБУ на 6 февраля:
- 1 доллар США — 36,57
- 1 евро — 39,99
- 1 польский злотый — 8,53
- 10 российских рублей — 5,18
- 1 швейцарский франк — 40,05
- 1 юань — 5,43
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