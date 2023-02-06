Курс валют НБУ. Евро не удержался на рекордной отметке 6 февраля, 08:07 Курс валют НБУ (Фото:Елизавета Сергиенко / Пресс-центр НБУ)

На 6 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 36,57 грн/$.

Курс доллара вырос на 0 коп.

Курс евро установлен на уровне 39,99 грн/€. Он снизился на 19 коп.

Курсы валют НБУ на 6 февраля:

1 доллар США — 36,57

1 евро — 39,99

1 польский злотый — 8,53

10 российских рублей — 5,18

1 швейцарский франк — 40,05

1 юань — 5,43

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