Курс валют НБУ. Евро немного подорожал
15 февраля, 08:05
Курс валют НБУ (Фото:НБУ / Flickr)
На 15 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 36.57 грн/$.
Курс доллара вырос на 0 коп.
Курс евро установлен на уровне 39,34 грн/€. Он вырос на 24 коп.
Курсы валют НБУ на 15 февраля:
- 1 доллар США — 36,57
- 1 евро — 39,34
- 1 польский злотый — 8,26
- 10 российских рублей — 4,98
- 1 швейцарский франк — 39,87
- 1 юань — 5,37
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