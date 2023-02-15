Курс валют НБУ. Евро немного подорожал 15 февраля, 08:05 Курс валют НБУ (Фото:НБУ / Flickr)

На 15 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 36.57 грн/$.

Курс доллара вырос на 0 коп.

Курс евро установлен на уровне 39,34 грн/€. Он вырос на 24 коп.

Курсы валют НБУ на 15 февраля:

1 доллар США — 36,57

1 евро — 39,34

1 польский злотый — 8,26

10 российских рублей — 4,98

1 швейцарский франк — 39,87

1 юань — 5,37

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