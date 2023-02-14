Курсы валют НБУ. Евро немного подорожал 14 февраля, 08:11 Курс валют НБУ (Фото:martaposemuckel / pixabay)

На 14 февраля Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 36,57 грн/$.

Курс доллара вырос на 0 коп.

Курс евро установлен на уровне 39,10 грн/€. Он вырос на 3 коп.

Курсы валют НБУ на 14 февраля:

1 доллар США — 36,57

1 евро — 39,10

1 польский злотый — 8,17

10 российских рублей — 4,98

1 швейцарский франк — 39,69

1 юань — 5,36

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