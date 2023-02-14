Курсы валют НБУ. Евро немного подорожал
14 февраля, 08:11
Курс валют НБУ (Фото:martaposemuckel / pixabay)
На 14 февраля Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 36,57 грн/$.
Курс доллара вырос на 0 коп.
Курс евро установлен на уровне 39,10 грн/€. Он вырос на 3 коп.
Курсы валют НБУ на 14 февраля:
- 1 доллар США — 36,57
- 1 евро — 39,10
- 1 польский злотый — 8,17
- 10 российских рублей — 4,98
- 1 швейцарский франк — 39,69
- 1 юань — 5,36
Видео дня
Читайте также:
- Первая приватизация порта в Украине. Почему именно сейчас?
- Фонд гарантирования вкладов. О 46 миллиардах от Жеваго, судах с олигархами, возврате депозитов — интервью Светланы Рекрут
- Выплаты выросли почти втрое. Кто и при каких условиях может получить компенсацию по услуге муниципальная няня в 2023 году
Читать далее