Курс валют НБУ. Евро заметно подешевел
13 февраля, 08:01
Курс валют НБУ (Фото:NBU / Flickr)
На 13 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 36,57 грн/$.
Курс доллара вырос на 0 коп.
Курс евро установлен на уровне 39,06 грн/€. Он снизился на 32 коп.
Курсы валют НБУ на 13 февраля:
- 1 доллар США — 36,57
- 1 евро — 39,06
- 1 польский злотый — 8,16
- 10 российских рублей — 4,99
- 1 швейцарский франк — 39,57
- 1 юань — 5,37
Видео дня
Читайте также:
Читать далее