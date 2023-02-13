Курс валют НБУ. Евро заметно подешевел 13 февраля, 08:01 Курс валют НБУ (Фото:NBU / Flickr)

На 13 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 36,57 грн/$.

Курс доллара вырос на 0 коп.

Курс евро установлен на уровне 39,06 грн/€. Он снизился на 32 коп.

Курсы валют НБУ на 13 февраля:

1 доллар США — 36,57

1 евро — 39,06

1 польский злотый — 8,16

10 российских рублей — 4,99

1 швейцарский франк — 39,57

1 юань — 5,37

Видео дня