Курс биткоина впервые за год рухнул ниже психологической отметки в $5000

Курс биткоина в понедельник, 19 ноября, падал ниже психологически важной отметки в $5000 впервые с октября 2017 года.
Об этом свидетельствуют данные биржи Kraken.
Так, в ходе торгов биткоин опускался до $4950.
К 19:20 по Киеву, по данным coinmarketcap, криптовалюта торгуется на уровне $5006.
Курс биткоина падает на фоне высокой неопределенности среди криптовалютных инвесторов относительно дальнейшей траектории рынка.
Стоимость большинства других криптовалют также снижается. Общая капитализация всех криптовалют упала до $167,9.
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