Курс биткоина впервые за год рухнул ниже психологической отметки в $5000

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Криптовалюты усиливают падение
Фото: VuongBitcoin via flickr

Криптовалюты усиливают падение

Курс биткоина в понедельник, 19 ноября, падал ниже психологически важной отметки в $5000 впервые с октября 2017 года.

Об этом свидетельствуют данные биржи Kraken.

Так, в ходе торгов биткоин опускался до $4950.

К 19:20 по Киеву, по данным coinmarketcap, криптовалюта торгуется на уровне $5006.

Курс биткоина падает на фоне высокой неопределенности среди криптовалютных инвесторов относительно дальнейшей траектории рынка.

Стоимость большинства других криптовалют также снижается. Общая капитализация всех криптовалют упала до $167,9.

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