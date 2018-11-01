Куда НАБУ девает документы по Привату? Едят их, что ли? – экс-глава НБУ Гонтарева

Гонтарева не понимает, где документы по Приватбанку, которые направляли в НАБУ

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в интервью НВ рассказала, что не понимает, куда делись документы по Приватбанку, которые регулятор передал Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ).

"Я знаю, сколько мы в Нацбанке передали НАБУ документов по тому же Привату. Я хочу увидеть, что они с ними делают, куда они их девают, едят что ли. Никто у них этих полномочий не забирал", – заявила она.

Отвечая на уточняющий вопрос, что НАБУ может недостаточно активно выполнять свою роботу, Гонтарева отметила, что президент Петр Порошенко не может сам выполнять такие задачи.

"Если мы и в этом начнем президента обвинять, то можно сразу поверить в царя-батюшку Путина. Ну не может один человек за всех сделать их домашнюю работу. Президенту повезло, что в НБУ пришли те, кто смог. Повезло, что в Минфин пришли те, кто смог. Повезло, что в Нафтогаз пришли. Вот еще бы пришли бы в НАБУ, в САП, в прокуратуру, в суды – тогда бы больше повезло", – сказала экс-глава Нацбанка.

Напомним, Валерия Гонтарева подала заявление об отставке с поста главы Нацбанка Украины 10 апреля 2017 года. После этого она ушла в отпуск за свой счет.

В марте 2018 года Верховная Рада поддержала увольнение Гонтаревой с должности главы НБУ. Выступая с трибуны Рады с отчетом перед голосованием вопроса о своей отставке, Гонтарева заявила, что считает "свою миссию полностью выполненной, поскольку реформы сделаны".

Читайте полный текст интервью с Валерией Гонтаревой в свежем номере журнала Новое Время №40 от 1 ноября 2018 года.