Крупный украинский банк стал более прибыльным

По итогам первого квартала 2018 года Укрсиббанк получил 612 млн грн чистой прибыли, в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (244 млн грн).

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Процентный доход составляет 851 млн грн, что на 30,5% больше в сравнении с первым кварталом 2017 года (652 млн грн). Рыночные процентные ставки и кредитный портфель выросли на 11% - до 19,8 млрд грн.

Стоимость фондирования уменьшилась на 33%, в то время как депозиты клиентов оставались на таком же уровне - 34 млрд грн.

В целом, чистый банковский доход составил 1,4 млрд грн, что на 25% больше, чем в первом квартале прошлого года. Комиссионный доход Укрсиббанка увеличился на 17%.

Укрcиббанк основан в 1990 году. Его акционерами являются BNP Paribas SA (Франция), владеет 60% уставного капитала банка и Европейский банк реконструкции и развития - 40%. По размеру активов по состоянию на 1 января 2018 УкрСиббанк занимал десятое место (46,6 млрд грн) среди 84 действующих банков в Украине.