Крупный украинский банк перестанет привлекать срочные депозиты населения

Полный отказ от депозитов связан с интеграцией Укрсоцбанка и Альфа-Банка

На сайте Укрсоцбанка удалено описание всех депозитных продуктов.

Об этом пишет FinClub.

Банк сохранил лишь накопительный депозит Сберегательный+, который позволяет пополнение и снятие денег со счета в любое время, то есть является вкладом до востребования.

По этому бессрочному вкладу банк платит 8% годовых в гривне, 0,2% - в долларах США и 0,01% в евро.

Отмечается, что полный отказ от депозитов вызван интеграцией Укрсоцбанка и Альфа-Банка. Клиентам Укрсоцбанка, которые хотят и дальше размещать средства на срочные вклады с высоким процентом, придется перевести деньги в Альфа-Банк или в другой банк.

Напомним, что Альфа-Банк Украина и Укрсоцбанк будут объединены в один банк, работающий под одним брендом.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру активов Укрсоцбанк занимал 7-е место (58,3 млрд грн) среди 84 действовавших финучреждений.