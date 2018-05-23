Крупный российский банк отказал в кредитовании миллиардеру Дерипаске

Российский банк ВТБ прекратил кредитовать компаний, связанные с попавшим под новые санкции США миллиардером Олегом Дерипаской.

Об этом заявил глава правления банка Андрей Костин в интервью телеканалу CNBC, передает Прайм.

"Разумеется, мы не даем ему никаких новых денег, у нас нет никаких операций с ним", — подчеркнул Костин и добавил, что это произошло после того, как структуры бизнесмена попали под санкции США.

Он также отметил, что в настоящее время ВТБ ждет следующего шага управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC): именно это ведомство отвечает за санкции.

"Вместе с UC Rusal и другими мы ждем решений OFAC, но мы надеемся, что проблема решится, потому что мы являемся его крупным кредитором и рассчитываем вернуть деньги", — добавил он.

Вместе с тем Костин сказал о том, что существенного давления на банк санкции не окажут.

Банк ВТБ - российский коммерческий банк c государственным участием (60,9% принадлежит правительству РФ). Второй по величине активов банк страны и первый по размеру уставного капитала.

Напомним, что 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.

Глава Минфина США Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций тем, что российские олигархи и элиты извлекают выгоду от деятельности властей РФ, которые ведут подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе продолжают оккупировать Крым и провоцируют насилие на востоке Украины.

При этом, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США в отношении РФ "вопиющим попранием всего и вся".

Кроме того, новые санкции США уже обрушили российский фондовый рынок и привели к падению курса рубля.

Отметим, что по данным Bloomberg на 10 апреля, потери российских бизнесменов из-за падения стоимости акций их компаний после введения против них санкций со стороны США превысили $16 млрд.

Кроме того, 11 апреля, цены на алюминий побили 30-летний рекорд из-за санкций против РусАла, который принадлежит Дерипаске. Позже сообщалось, что РусАл нашел способ обойти санкции США.

Также в США заявляли о готовности снять санкции с РусАла, если Дерипаска продаст свой пакет акций