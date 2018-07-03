Крупный немецкий банк продает бизнес в сфере акций и сырья своему конкуренту

0 комментировать
Commerzbank продает часть бизнеса своему конкуренту

Commerzbank продает часть бизнеса своему конкуренту

Commerzbank AG продает подразделение по торговым операциям на фондовых и сырьевых биржах французскому конкуренту Societe Generale.

Об этом сообщили в банке, передает Интерфакс-Украина.

Ожидается, что в результате продажи подразделения Commerzbank достигнет экономии в размере минимум €200 млн в год до конца 2020 года. Сумма сделки не разглашается.

В рамках сделки германский банк передаст своему французскому конкуренту клиентов и сотрудников подразделения, а также часть ИТ-инфраструктуры.

Commerzbank - банковский концерн Германии. Активы составляют около €600 млрд, банк является вторым в Германии по величине активов. Выручка подразделения в 2017 году составила €381 млн.

Напомним, что в июне Commerzbank рассматривал слияние с другим немецким гигантом Deutsche Bank.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Финансы ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове