Приватбанк договорился о сотрудничестве с крупнейшей в мире платежной системой

Крупнейший украинский банк Приватбанк и компания UnionPay International - крупнейшая международная платежная система - подписали меморандум о реализации совместных проектов.

Подписание состоялось в Киеве в среду, 4 июля, передает корреспондент НВ Бизнес.

Соглашение открывает для банковского сектора Украины возможности интеграции в мировую финансовую систему, а украинские торговые предприятия и малый бизнес смогут привлечь больше китайских потребителей, отметил председатель правления Приватбанка Петр Крумханзл.

В частности предполагается расширить инфраструктуру приема безналичных платежей в Украине и внедрить инновационные платежные сервисы.

В рамках сотрудничества с UnionPay на первом этапе Приватбанк рассматривает возможность запуска уже в 2019 году обслуживания карт платежной системы UnionPay International в сети банкоматов и платежных терминалов банка.

Однако сначала нужно решить ряд юридических вопросов, а именно получить лицензию НБУ. Только после этого Приватбанк сможет начать изготовление карт, уточнил Крумханзл.

"UnionPay накопила богатый опыт в разработке инновационных платежей, реализации проектов "умного города", финансовой интеграции и готова участвовать в развитии платежной индустрии в Украине", - отметил президент China UnionPay Co. Ltd Ши Венчао.

Украина станет 170 страной мира, в которой будет развиваться сервис обслуживания карт UnionPay. Сегодня UPI позволяет использовать карты для оплаты товаров и услуг, а также снятия наличных в партнерстве с более чем 400 финансовыми институтами по всему миру. Карточки UnionPay эмитируются в более чем 40 странах.