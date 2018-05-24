Крупнейшие украинские биржи упали на фоне санкций против Московской биржи

Индекс цен на акции на торгах Украинской биржи в четверг, 24 мая, снизился на 102,66 пункта (- 5,82%) – до 1 662,67 пунктов. Кроме того, индекс цен фондовой биржи ПФТС также снизился – на 15,44 пункта (- 3,31%) – до 450,76 пунктов.

Об этом свидетельствуют данные фондовых площадок.

Объем торгов на Украинской бирже составил 122,8 млн грн, в том числе акциями – 13,7 млн грн. Оборот на ПФТС составил 383,6 млн грн, в том числе акциями – 0,34 млн грн.

Напомним, что ранее Московская биржа ММВБ-РТС и ее программное обеспечение были внесены в обновленный украинский санкционный список сроком на три года.

Санкционный режим относительно Московской биржи, помимо блокировки активов, вводит ограничения торговых операций, предполагает запрет передачи технологий и прав интеллектуальной собственности, запрет украинским компаниям использовать в своей деятельности электронные торговые системы ПО Plaza и ПО Forts.

Ранее Московская биржа ранее владела крупными долями в двух из трех ведущих украинских фондовых биржах – ПФТС и Украинская биржа, а программное обеспечение биржи выступало основой для ПО украинских площадок.

В 2016 году Московская биржа вышла из капитала украинских бирж, однако представители регулятора – Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины – высказывают опасения, что ПО украинских площадок по-прежнему зависит от Московской биржи.