Крупнейшая японская криптобиржа приостановила прием новых клиентов

Крупнейшая криптовалютная биржа Японии BitFlyer перестала принимать новых клиентов после того как Агентство финуслуг Японии потребовал усовершенствовать процедуры биржи.

Об этом пишет Financial Times.

"С целью направить максимальные усилия на создание надлежащих услуг и решения выявленных недочетов мы на добровольной основе временно приостановили создание учетных записей для новых клиентов", - говорится в сообщении BitFlyer.

BitFlyer - одна из крупнейших площадок на мировом рынке криптовалют. В прошлом году она начала работу в США, а в этом году - и в Европе. Решение FSA затрагивает только операции в Японии.

Отметим, что биткоин в ходе торгов в США в пятницу подешевел на 8,5% - до менее чем $6 150 на фоне новости о бирже.