Крупная украинская сеть микрокредитов меняет собственников

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ШвидкоГроші меняет владельцев
Фото: ШвидкоГроші

ШвидкоГроші меняет владельцев

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг разрешила Клаусу Георгу Альберту Треннеру приобрести 100% капитала финансовой компании Потребительский центр, которая работает под брендом ШвидкоГроші.

Регулятор разрешил сделку 3 июля, передает FinClub.

ШвидкоГроші работает в сфере микрокредитования. Имеет порядка 200 отделений по всей Украине.

Сейчас 100% компании принадлежит кипрской компании Salemor Holdings. Конечными ее бенефициарными собственниками являются киприоты Григориус Кира и Элини Лиоу.

По информации издания, человек с инициалами Клауса Треннера является партнером немецкой юридической фирмы Luther.

Он занимается сопровождением корпоративных и коммерческих сделок в Азии. Фокусируется на M&A, структурировании трансграничных транзакций, консультировании кредиторов, а также заемщиков. Он является членом совета нескольких европейских компаний в Сингапуре, Малайзии и Индонезии.

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