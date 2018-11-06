Крупная мировая платежная система заинтересовалась украинским рынком

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Японская платежная система JCB хочет выйти на украинский рынок
Фото: Naviny.by

Японская платежная система JCB хочет выйти на украинский рынок

Японская платежная система JCB намерена начать работу в Украине.

Об этом сообщил Национальном банке Украины (НБУ) на своей Facebook-странице.

"JCB - самая большая платежная система Японии и одна из пяти крупнейших платежных систем мира по объему выпущенных платежных карточек и объему операций по оплате товаров и услуг - заинтересована в выходе на украинский рынок", - говорится в сообщении. 

Генеральный менеджер системы Такаши Суецугу сообщил, что уже намерен подать регулятору соответствующий пакет документов в ближайшее время.

Со своей стороны глава НБУ Яков Смолий приветствовал намерение JCB работать в Украине, отметив, что Национальный банк выступает за конкурентную среду на платежном рынке и единые правила регулирования для всех участников.

Согласно данным международной платежной системы JCB, по состоянию на конец 2017 года держателями карт JCB были 117 млн ​​клиентов. Общий годовой объем транзакций платежной системы JCB составил $281 млрд. На данный момент платежные карточки JCB обслуживаются в 190 странах мира. Эмиссию платежных карт JCB осуществляет в 23 странах мира.

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