Крупная мировая платежная система заинтересовалась украинским рынком

Японская платежная система JCB намерена начать работу в Украине.

Об этом сообщил Национальном банке Украины (НБУ) на своей Facebook-странице.

"JCB - самая большая платежная система Японии и одна из пяти крупнейших платежных систем мира по объему выпущенных платежных карточек и объему операций по оплате товаров и услуг - заинтересована в выходе на украинский рынок", - говорится в сообщении.

Генеральный менеджер системы Такаши Суецугу сообщил, что уже намерен подать регулятору соответствующий пакет документов в ближайшее время.

Со своей стороны глава НБУ Яков Смолий приветствовал намерение JCB работать в Украине, отметив, что Национальный банк выступает за конкурентную среду на платежном рынке и единые правила регулирования для всех участников.

Согласно данным международной платежной системы JCB, по состоянию на конец 2017 года держателями карт JCB были 117 млн ​​клиентов. Общий годовой объем транзакций платежной системы JCB составил $281 млрд. На данный момент платежные карточки JCB обслуживаются в 190 странах мира. Эмиссию платежных карт JCB осуществляет в 23 странах мира.