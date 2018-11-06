Крупная мировая платежная система заинтересовалась украинским рынком

Японская платежная система JCB намерена начать работу в Украине.
Об этом сообщил Национальном банке Украины (НБУ) на своей Facebook-странице.
"JCB - самая большая платежная система Японии и одна из пяти крупнейших платежных систем мира по объему выпущенных платежных карточек и объему операций по оплате товаров и услуг - заинтересована в выходе на украинский рынок", - говорится в сообщении.
Генеральный менеджер системы Такаши Суецугу сообщил, что уже намерен подать регулятору соответствующий пакет документов в ближайшее время.
Со своей стороны глава НБУ Яков Смолий приветствовал намерение JCB работать в Украине, отметив, что Национальный банк выступает за конкурентную среду на платежном рынке и единые правила регулирования для всех участников.
Согласно данным международной платежной системы JCB, по состоянию на конец 2017 года держателями карт JCB были 117 млн клиентов. Общий годовой объем транзакций платежной системы JCB составил $281 млрд. На данный момент платежные карточки JCB обслуживаются в 190 странах мира. Эмиссию платежных карт JCB осуществляет в 23 странах мира.
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