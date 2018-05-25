Криптокурс: основные валюты выросли, биткоин продолжил падение

Основные криптовалюты, кроме биткоина, немного подросли

В пятницу, 25 мая, основные по объему капитализации криптовалюты немного подросли, а самая популярная из них в мире – биткоин продолжил свое падение.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

В частности, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 1,12% до $7 585. Остальные вросли: Ethereum – на 0,26% до $602,3, Ripple – на 0,14% до $0,618, Bitcoin Саsh – на 0,22% до $1 031, EOS – сразу на 8,25% до $12,14.

Объем операций за минувшие сутки составляет: Bitcoin – $5,8 млрд, Ethereum – $2,7 млрд, Ripple – $418 млн, Bitcoin Саsh – $749,4 млн, EOS – $2,2 млрд.

Капитализация Bitcoin на данное время составляет $129 млрд, Ethereum – $60 млрд, Ripple – $24,2 млрд, Bitcoin Саsh – $17,7 млрд, EOS – $10,7 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют немного снизилась – до $337,1 млрд.