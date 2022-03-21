Криптофонд Украины собрал более $60 млн на нужды армии
Криптофонд Украины собрал на нужды армии более $60 млн (Фото:Минцифры via Telegram)
Инициированный Минцифры криптофонд собрал на нужды Вооруженных Сил Украины более $60 млн.
Криптофонд Украины, запущенный Министерством цифровой трансформации, собрал более $60 млн на нужды Вооруженных Сил Украины.
Об этом говорится в сообщении министерства.
«Криптоактивы существенно масштабируют усилия Украины привлекать дополнительные средства для поддержки нашей армии», — подчеркнули в Минцифры.
В ведомстве добавили, что криптовалютные пожертвования помогли покрыть неотложные нужды ВСУ в первые дни войны.
На покупку бронежилетов, тепловизионной оптики, медицинских средств, сухпайков, касок и раций было потрачено 34 млн криптодонатов.
В Минцифры также напомнили, что все официальные криптокошельки министерства собраны на сайте.
Напомним, что НБУ уже перечислил на нужды военных почти 12,2 млрд грн, в том числе 950 млн грн Нацгвардии, 1,65 млрд грн Нацполиции, 8,6 млрд грн Минобороны, 980 млн грн Госпогранслужбе.
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