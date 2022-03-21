Криптофонд Украины собрал более $60 млн на нужды армии

21 марта, 09:27
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Криптофонд Украины собрал на нужды армии более $60 млн (Фото:Минцифры via Telegram)

Криптофонд Украины собрал на нужды армии более $60 млн (Фото:Минцифры via Telegram)

Инициированный Минцифры криптофонд собрал на нужды Вооруженных Сил Украины более $60 млн.

Криптофонд Украины, запущенный Министерством цифровой трансформации, собрал более $60 млн на нужды Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится в сообщении министерства.

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«Криптоактивы существенно масштабируют усилия Украины привлекать дополнительные средства для поддержки нашей армии», — подчеркнули в Минцифры.

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В ведомстве добавили, что криптовалютные пожертвования помогли покрыть неотложные нужды ВСУ в первые дни войны.

На покупку бронежилетов, тепловизионной оптики, медицинских средств, сухпайков, касок и раций было потрачено 34 млн криптодонатов.

В Минцифры также напомнили, что все официальные криптокошельки министерства собраны на сайте.

Напомним, что НБУ уже перечислил на нужды военных почти 12,2 млрд грн, в том числе 950 млн грн Нацгвардии, 1,65 млрд грн Нацполиции, 8,6 млрд грн Минобороны, 980 млн грн Госпогранслужбе.

Редактор: Люба Балашова

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Криптовалюта минцифры Министерство цифровой трансформации Украины Война России против Украины

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