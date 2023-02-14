«Не киоск с сосисками». Инвесторы беспокоятся из-за работы европейских банков в РФ 14 февраля, 10:36 Кредиты военным РФ вызывают призывы к прекращению деятельности европейских банков в России (Фото:Tatyana Makeyeva \ Reuters)

Сообщения о том, что российские филиалы европейских банков выдают льготные кредиты военным и их семьям, вызывают призывы к прекращению деятельности европейских банков в РФ.

Российская схема предоставления каникул по выплате кредита военнослужащим, воюющим на Украине, и списания банками всего долга в случае их гибели усилила давление на европейские банки, которые продолжают работать в РФ, отмечает Reuters.

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Среди европейских банков, которые продолжают работать в РФ остаются в частности австрийский Raiffeisen Bank International и итальянский UniCredit.

Льготные условия кредитов для российских военных вызвали возмущение не только со стороны регуляторов, но и со стороны инвесторов, обеспокоенных любым влиянием на репутацию.

«Компании должны быть очень осторожными», — отметил Киран Азиз из норвежского пенсионного фонда KLP, который владеет акциями Raiffeisen и UniCredit.

Он также отметил, что банки могут быть использованы «для финансирования войны другими способами».

«Любая спекуляция на продолжающейся войне неприемлема и не соответствует нашему взгляду на ответственные инвестиции», — сказал представитель Swedbank Robur (имеет доли в обеих банках), одного из крупнейших инвесторов Скандинавии.



В Raiffeisen утверждают, что только 0,2% его российских кредитов затронуты «мораторием на кредиты, введенным правительством». В банке эту сумму назвали незначительной. В общей сложности у Raiffeisen почти 9 млрд евро кредитов в России, в том числе — бизнесовых.

UniCredit не раскрывает данные о том, какое количество льготных кредитов он предоставил семьям российских военных; в банке подчеркнули, что на российском рынке работают в основном с бизнесом.

СЕО Raiffeisen Иоганн Штробл сказал, что изучает варианты для российского бизнеса и отметил, что любой шаг сложен. Ранее он сказал, что банк не «сосисочный киоск», который можно закрыть в одночасье.

Как отмечает агентство, Raiffeisen и UniCredit являются единственными иностранными банками из 13 «системно значимых кредитных организаций» в списке Центробанка РФ.

Как сообщалось, ЕЦБ оказывает давление на европейские банки, призывая покинуть рынок РФ.

Ранее НБУ заявил, что считает недопустимой работу международных банковских и страховых групп, таких как Raiffeisen Bank International, Intesa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole, на территории РФ и Беларуси.