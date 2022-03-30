До 60 млн грн на посевную. Ощадбанк предоставит доступные кредиты аграриям 30 марта, 12:31 Цей матеріал також доступний українською Ощадбанк выдает кредиты сельхозпроизводителям под 0% на сумму до 60 млн грн под госгарантии (Фото:Максим Козицкий / Telegram)

Ощадбанк переориентировал программу Доступные кредиты 5−7−9% на предоставление беспроцентных ссуд аграрному бизнесу.

Как сообщили в банке, по условиям программы до 31 мая 2022 года ставка для агроклиента составит 0%, срок кредитования — 6 месяцев, сумма кредита — до 60 млн грн.

«Основным обеспечением может выступать государственная гарантия в объеме до 80% кредита, предоставляемого в рамках программы государственных гарантий на портфельной основе», — пояснили в Ощаде.

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Оформить заявку на кредитование можно по ссылке или обратившись в отделение Ощадбанка с пакетом документов, содержащим правоустанавливающие документы, отчетность и информацию о потенциальном обеспечении.

По данным Ощада, в первый месяц войны клиенты — представители микро, малого и среднего бизнеса привлекли в банке кредиты на общую сумму более 215 млн грн.

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