Жеваго вышел под залог в 1 миллион евро и не может покидать Францию — УП
Константин Жеваго (Фото:Александр Медведев / NV)
Подозреваемый в растрате 113 млн долларов банка Финансы и Кредит украинский бизнесмен Константин Жеваго внес залог в 1 миллион евро и вышел из-под стражи, сообщает Украинская правда со ссылкой на источник.
По информации собеседника издания, Жеваго не может покидать материковую Францию. Сейчас он проживает в Куршевеле, где каждый понедельник, среду и пятницу отмечается в участке.
5 января суд во французском Шамбери перенес слушание об экстрадиции Константина Жеваго на две недели.
28 декабря 2022 года стало известно о задержании Константина Жеваго во французском Куршевеле с целью последующей экстрадиции в Украину.
Его задержали по делу о растрате 113 млн долларов банка Финансы и Кредит, акционером которого является бизнесмен.
Сам Жеваго отрицает любые обвинения. В деле о растрате фигурирует также ряд бывших топ-менеджеров финучреждения.
С октября 2019 года Жеваго объявлен во всеукраинский розыск, а с июля 2021 года — в международный.