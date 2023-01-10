Жеваго вышел под залог в 1 миллион евро и не может покидать Францию — УП 10 января, 13:21 Константин Жеваго (Фото:Александр Медведев / NV)

Подозреваемый в растрате 113 млн долларов банка Финансы и Кредит украинский бизнесмен Константин Жеваго внес залог в 1 миллион евро и вышел из-под стражи, сообщает Украинская правда со ссылкой на источник.

По информации собеседника издания, Жеваго не может покидать материковую Францию. Сейчас он проживает в Куршевеле, где каждый понедельник, среду и пятницу отмечается в участке.

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5 января суд во французском Шамбери перенес слушание об экстрадиции Константина Жеваго на две недели.

28 декабря 2022 года стало известно о задержании Константина Жеваго во французском Куршевеле с целью последующей экстрадиции в Украину.

Его задержали по делу о растрате 113 млн долларов банка Финансы и Кредит, акционером которого является бизнесмен.

Сам Жеваго отрицает любые обвинения. В деле о растрате фигурирует также ряд бывших топ-менеджеров финучреждения.

С октября 2019 года Жеваго объявлен во всеукраинский розыск, а с июля 2021 года — в международный.