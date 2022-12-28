Билет домой. Миллиардера Константина Жеваго задержали во Франции и экстрадируют в Украину — что ему угрожает и чем он владеет 28 декабря, 20:03 Эксклюзив НВ Константин Жеваго (Фото:НВ)

Во Франции задержали и готовят к экстрадиции в Украину бизнесмена и бывшего народного депутата Константина Жеваго. НВ Бизнес рассказывает, что известно о деле против одного из самых богатых людей Украины.

Для бывшего владельца банка Финансы и Кредит и конечного бенефициара Ferrexpo Константина Жеваго рождественский отдых на элитном горнолыжном курорте в Куршевеле получился далеко не праздничным.

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По запросу Госбюро расследований его задержали французские правоохранители, сообщила в среду во время телемарафона советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.



По подсчетам Forbes Украины, Жеваго занимает 5 место среди самых богатых людей Украины с состоянием $1,4 млрд. Его самый большой актив — железорудная компания Ferrexpo. Бизнесмен также долгие годы являлся владельцем признанного неплатежеспособным банка Финансы и кредит, который и дал неформальное название его бизнес-группе, АвтоКрАЗа, завода Росава, фармацевтической корпорации Артериум и других. По части активов он ведет суды с государственными органами.



Чтобы задержать Жеваго, следователи ГБР подготовили ходатайство о заключении его под стражу к 38 странам. «После попыток оспорить правомерность задержания фигурант согласился пойти вместе с представителями компетентных органов Франции, — сообщили в ГБР. — Сегодня запланировано избрание экстрадиционного ареста Жеваго в суде города Шамбери». В настоящее время готовится необходимый пакет документов для его экстрадиции, добавили в ведомстве.

В последние годы бизнесмена замечали в Лондоне и Дубае. В августе этого года журналисты Украинской правды сняли его в Монако, где он отдыхал на собственной яхте под названием «Z» стоимостью $70 млн. Но именно вояж в Куршевель стал для него роковым.



В чем подозревают Жеваго

