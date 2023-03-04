Конфискованные 17 млрд гривен двух банков РФ направят на восстановление жилья украинцев — Шмыгаль 4 марта, 20:22 Разрушенный российской армией дом в Бородянке Киевской области (Фото:REUTERS / Gleb Garanich)

Украина решила направить 17 млрд грн, которые недавно были конфискованы у двух российских банков, на восстановление жилья своих граждан.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на конференции United for Justice во Львове, передает корреспондент NV.



«Мы уже конфисковали 17 миллиардов гривен российских банков, ликвидированных в Украине после начала полномасштабной агрессии. Это то, что уже есть в бюджете. По этим 17 миллиардам уже принято политическое решение, что они будут отправлены на восстановление жилья украинцев», — сказал Шмыгаль.

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Он также рассказал, что сейчас в Высшем антикоррупционном суде по искам Министерства юстиции рассматривают ряд дел по конфискации активов россиян, способствующих агрессии РФ и поддерживающих ее.

«Ряд объектов уже переданы в управление АРМА. Правительство приняло постановление, которое позволит продавать конфискованные российские активы через прозрачные электронные аукционы, что тоже обеспечит доход государства, и также предоставит дополнительные возможности для украинского вопроса прозрачности», — добавил премьер.