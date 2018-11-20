Конфисковали собственность, вы видели такое? – Коломойский о национализации Приватбанка

Коломойский отметил, что финучреждение было с "прекрасным" портфелем

Экс-совладелец Приватбанка Игорь Коломойский назвал национализацию банка конфискацией и считает, что у финучреждения не было проблем с ликвидностью.

Об этом он заявил в интервью журналистке Соне Кошкиной на ее YouTube-канале.

"Конфисковали собственность, вы видели такое? Без компенсации. Это называется экспроприация. Или конфискация. Разве у нас такое возможно без приговора суда? А какое преступление мы совершили?... Это было с нуля создано дело, как facebook, Microsoft и т.д. Давайте их конфискуем тогда", - сказал он.

Коломойский отметил, что финучреждение было с "прекрасным" портфелем.

"Я уже сто раз говорил, что у нас был прекрасный аудированный банк с прекрасным портфелем. А все остальное - это инсинуации. И это предмет наших долгих судебных разбирательств", - подчеркнул олигарх.

По словам Коломойского, идея национализации банка принадлежит экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой.

"Он (Президент Петр Порошенко - ред.) не был главным закоперщиком этого дела, это была - Гонтарева, потом включилась Рожкова (ныне первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова), ICU, МВФ, ЕБРР, которому мы всю жизнь мозолили глаза из-за своих размеров", - подытожил он.

Отметим, что Гонтарева в интервью НВ рассказала, что Коломойский не мог непублично договариваться с регулятором о своем банке.

Она напомнила, что когда объявляли национализацию Приватбанка, то "дыра" в нем была 146 млрд грн. А постаудит после национализации нашел еще "дыру" в 38 млрд грн. И государство полностью внесло эти деньги в капитал.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно этому решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре.