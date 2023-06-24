Итоги конференции в Лондоне. Британский аналитик Тимоти Эш о деньгах на восстановление Украины, вступлении в НАТО и $1 трлн ВВП — интервью 24 июня, 10:41 NV Премиум Британский аналитик Тимоти Эш подвел итоги конференции в Лондоне, посвященной восстановлению Украины (Фото:BlueBay Asset Management)

Старший стратег Bluebay Asset Management и эксперт по Украине Тимоти Эш рассказал о главных результатах конференции по восстановлению в Лондоне и источниках финансирования проектов.



В итоговом документе конференции по восстановлению Украины, проходившей в Лондоне 21−22 июня, указано, что ее участники готовы направить Киеву дополнительные $60 млрд на восстановление и реконструкцию. В частности, в эту сумму входят, деньги многолетнего фонда Европейского Союза в 50 млрд евро, $1,3 млрд от США и $3 млрд кредитных гарантий Великобритании.

Видео дня

Также Швейцария объявила о дополнительной поддержке в размере 1,5 млрд швейцарских франков до 2027 года, а Франция анонсировала предоставление Украине еще 40 млн евро помощи для неотложного восстановления в этом году.

В это же время почти 500 компаний из 42 стран мира с общей стоимостью активов более $5,2 трлн подписали так называемый Украинский бизнес-компакт (Ukrainian Business Compact), взяв на себя обязательства поддержать восстановление и реконструкцию Украины.

NV Бизнес пообщался со старшим стратегом Bluebay Asset Management, известным экспертом из Украины Тимоти Эшом, который присутствовал на конференции. Он рассказал о том, каких целей достигла Украина в Лондоне, где искать средства для восстановления и что является залогом притока частных инвестиций в Украину.

Достигнуты ли какие-то практические результаты конференции в Лондоне? Чем они полезны для Украины?