Схема на $100 млн. Комиссия по ценным бумагам США обвинила семерых блогеров в мошенничестве 15 декабря, 12:52 Мошенники манипулировали стоимостью акций компаний с малой капитализацией (Фото:Єлизавета Сергієнко/Прес-центр НБУ)

Комиссия по ценным бумагам США (SEC) выдвинула обвинения в мошенничестве с ценными бумагами семи американским блогерам.

Как сообщает NBC News, блогеры были частью схемы по манипулированию курсами определенных акций через Twitter, Discord и подкасты. Оборот схемы оценивается в $100 млн. Каждый из инфлюэнсеров, причастных к мошеннической схеме, имеет не менее 100 000 подписчиков в Twitter, а также значительное количество подписчиков на других платформах.



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По данным SEC, схема состояла из 3 этапов:

Мошенники выбирали акции и покупали их по низкой цене

Они рекламировали акции своим подписчикам и, таким образом, повышали цену акций

Они продавали свои акции в соответствии со спросом, вызванным их рекламой, создавая прибыль

Чтобы скрыть свою схему, они удаляли старые твиты и чаты Discord, а затем врали своим фолловерам о том, почему определенный выбор акций сопровождался падением цен, таким образом скрывая свою роль в создании убытков для своих подписчиков.

SEC сообщила, что на записях некоторых ответчиков зафиксировано, как они обсуждают свою схему в голосовых чатах Discord.

«В частных чатах и тайно записанных разговорах они хвастались и смеялись над получением прибыли за счет своих подписчиков», — заявили в SEC.

Мошенники манипулировали стоимостью акций компаний с малой капитализацией, часто не выше нескольких миллионов долларов или меньше. Эти акции пригодны для манипуляций, поскольку они привлекают меньше внимания и меньшие объемы торгов.