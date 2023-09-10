Больше не миллиардер. Состояние Коломойского уменьшилось в 2,5 раза после начала полномасштабного вторжения — Forbes 10 сентября, 15:53 Игорь Коломойский потерял более половины состояния за время полномасштабной войны (Фото:REUTERS / Vladyslav Musiienko)

Состояние украинского олигарха Игоря Коломойского после начала полномасштабного вторжения уменьшилось в 2,5 раза — с 2 млрд долларов до 835 млн.

Об этом свидетельствует свежая оценка состояния олигарха, проведенная журналом Forbes Ukraine.

За считанные дни до полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года бизнес Коломойского и неформальной группы Приват был на пике за последние семь лет. Тогда Forbes оценивал состояние бизнесмена в $2 млрд — самое высокое значение с 2014-го.

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Но по состоянию на начало сентября 2023-го, когда Коломойский за неделю получил два подозрения и был отправлен под стражу, его состояние, по оценке Forbes, меньше в 2,5 раза и составляет $835 млн.

О том, что Коломойский больше не является долларовым миллиардером, свидетельствовали и расчеты издания в конце 2022-го ($850 млн). Текущая оценка учитывает финансовые показатели бизнесов Коломойского и за прошлый год, отмечают журналисты.

За время полномасштабной войны бизнесмен потерял один из ключевых своих активов — крупнейшего добытчика нефти в Украине Укрнафту. Осенью 2022-го Укрнафта, Укртатнафта и ряд других предприятий перешли в собственность государства после соответствующего указа Зеленского.

Одним из самых дорогих активов олигарха оказались не порты или металлургические заводы, а самолеты и яхты — например, 90-метровая Lauren L стоимостью около $97 млн, отмечает издание.

Основу его состояния составляет сейчас нефтегазовая часть бизнес-группы Приват.

В бизнес-империю Коломойского также входит медиагруппа 1+1 (стоимостью $69 млн), облэнерго группы Приват, Кременчугский НПЗ (Укртатнафта) и еще несколько меньших по мощностям НПЗ, JKX Oil & Gas, которая владеет Полтавской газонефтяной компанией, пул металлургических заводов, а также авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ), которая на сегодня является активом с нулевой стоимостью.

Фото: Forbes