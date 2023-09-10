Больше не миллиардер. Состояние Коломойского уменьшилось в 2,5 раза после начала полномасштабного вторжения — Forbes

10 сентября, 15:53
Поделиться:
Игорь Коломойский потерял более половины состояния за время полномасштабной войны (Фото:REUTERS / Vladyslav Musiienko)

Игорь Коломойский потерял более половины состояния за время полномасштабной войны (Фото:REUTERS / Vladyslav Musiienko)

Состояние украинского олигарха Игоря Коломойского после начала полномасштабного вторжения уменьшилось в 2,5 раза — с 2 млрд долларов до 835 млн.

Об этом свидетельствует свежая оценка состояния олигарха, проведенная журналом Forbes Ukraine.

Читайте также:

Игорь Коломойский в зале суда (Фото:Укринформ) Версия следствия. Детали подозрения Игорю Коломойскому, из-за которого он оказался под арестом — дело на 25,5 млн евро

За считанные дни до полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года бизнес Коломойского и неформальной группы Приват был на пике за последние семь лет. Тогда Forbes оценивал состояние бизнесмена в $2 млрд — самое высокое значение с 2014-го.

Видео дня

Но по состоянию на начало сентября 2023-го, когда Коломойский за неделю получил два подозрения и был отправлен под стражу, его состояние, по оценке Forbes, меньше в 2,5 раза и составляет $835 млн.

О том, что Коломойский больше не является долларовым миллиардером, свидетельствовали и расчеты издания в конце 2022-го ($850 млн). Текущая оценка учитывает финансовые показатели бизнесов Коломойского и за прошлый год, отмечают журналисты.

За время полномасштабной войны бизнесмен потерял один из ключевых своих активов — крупнейшего добытчика нефти в Украине Укрнафту. Осенью 2022-го Укрнафта, Укртатнафта и ряд других предприятий перешли в собственность государства после соответствующего указа Зеленского.

Читайте также:

Игорь Коломойский во время судебного заседания, 2 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko) «Он боялся, что его арестует ФБР». Передаст ли Украина Коломойского Соединенным Штатам — отвечает Александр Мартыненко

Одним из самых дорогих активов олигарха оказались не порты или металлургические заводы, а самолеты и яхты — например, 90-метровая Lauren L стоимостью около $97 млн, отмечает издание.

Основу его состояния составляет сейчас нефтегазовая часть бизнес-группы Приват.

В бизнес-империю Коломойского также входит медиагруппа 1+1 (стоимостью $69 млн), облэнерго группы Приват, Кременчугский НПЗ (Укртатнафта) и еще несколько меньших по мощностям НПЗ, JKX Oil & Gas, которая владеет Полтавской газонефтяной компанией, пул металлургических заводов, а также авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ), которая на сегодня является активом с нулевой стоимостью.

Forbes
Фото: Forbes
Редактор: София Лазарова

Теги:   Игорь Коломойский Служба безопасности Украины (СБУ) Арест Олигархи Укрнафта Группа Приват Подозрение Владимир Зеленский ПриватБанк

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости
X